Hejtman Martin Půta: Kraj chce mít zdravé zdravotnictví

Zdravotnictví v Libereckém kraji – to bylo hlavní téma diskuzního projektu Deníku Setkání s hejtmanem, které se ve středu uskutečnilo v Multifunkčním sále hejtmanství.Foto: Deník/Karel Pech

Zdravotnictví v Libereckém kraji – to bylo hlavní téma diskuzního projektu Deníku Setkání s hejtmanem, které se ve středu uskutečnilo v Multifunkčním sále hejtmanství. „Jde o novinku, kterou chceme ještě více vstoupit do dění v jednotlivých regionech," vysvětlil generální ředitel VLM Michal Klíma.

Pozvání jeho a hejtmana Martina Půty přijali zástupci nemocnic a poskytovatelů zdravotní péče v kraji. „Když mě Deník oslovil s tím, které téma nás nejvíc trápí, odpověděl jsem, že problémů je mnoho. Ale z mého pohledu je teď nejdůležitější zdravotnictví," řekl hejtman v úvodu.

Jeho slova potvrzuje i průzkum projektu Místo pro život, kde Liberecký kraj v oblasti zdravotní a sociální sítě skončil předposlední ze všech 14 krajů republiky. „Zdravot

nictví trápí celá řada problémů, jako například úhradová vyhláška nebo vzdělávání sester, ale to jsou věci, které z pozice kraje nemůžeme příliš ovlivnit. Ale je i dost věcí, které ovlivnit můžeme ať už ve státním, tak i privátním sektoru," vysvětlil hejtman.

Receptem by měla být mimo jiné připravovaná Aliance zdravotnických zařízení, jež by měla nejen zlepšit komunikaci mezi jednotlivými nemocnicemi, ale také přesně vymezit, co které zařízení bude poskytovat.

Tak, aby krajská nemocnice nebyla neúnosně přetěžována a mohla se soustředit na svou funkci nadregionálního zařízení a mohla lidem z celého kraje poskytovat specializovanou péči. „Vždyť jen během několika málo let tu vzniklo hned šest specializovaných center," zaznělo.

K tomu je ale potřeba zlepšit spolupráci. Tak jak vzorově funguje například mezi nemocnicemi v Liberci a Jablonci nad Nisou. „Nemocnice jsou dlouhodobě podhodnocené. Jak finančně, tak personálně. Budou to muset na základě spolupráce zvládnout," řekl nový náměstek hejtmana pro zdravotnictví a bývalý senátor Přemysl Sobotka.

Na přetřes přišla kromě Aliance i chystaná modernizace krajské nemocnice. Diskutovalo se ale také o běžných tématech. Například zubní pohotovosti. Její fungování narazilo v minulosti na nezájem stomatologů, situaci vyřešil až kraj, který s pomocí KNL financuje pohotovost v rámci stomatologické kliniky.

Hostem panelové diskuze byl také Radek Zeman ze společnosti ČEZ, který přednesl projekt, jenž pomáhá zdravotnickým zařízením minimalizovat tepelné ztráty v objektech. Jako příklad uvedl českolipskou nemocnici, v níž se díky chytrým technologiím podařilo ušetřit 13 milionů.

